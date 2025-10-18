Murió Mariano, el hermano de Juan Castro, a los 54 años

El periodismo argentino se viste nuevamente de luto. Mariano Castro, el discreto hermano gemelo del recordado Juan Castro, falleció este viernes 17 de octubre a los 54 años, luego de una lucha reservada contra el cáncer de pulmón con metástasis que le había sido diagnosticado en 2020.

La noticia, confirmada por Ángel de Brito en sus redes sociales, cierra un capítulo doloroso en la historia de la familia Castro, marcada por la temprana y trágica partida de Juan en 2004.

Bajo perfil

A diferencia de Juan, Mariano forjó una carrera en los medios desde un lugar de menor exposición, privilegiando el periodismo radial y la producción. Aunque su apellido lo ligaba inevitablemente a la fama, eligió un perfil bajo que solo se quebró ante la necesidad de homenajear a su gemelo.

Su vida personal, aunque discreta, lo conectó con el mundo de la actuación: estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola (hija de Mercedes Morán), con quien fue padre de León en 2013. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial, priorizando el bienestar de su hijo.

La Última Batalla

El diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis que Mariano enfrentó desde 2020 fue un golpe demoledor, que él mismo confirmó con una estoica discreción al conductor de LAM. Lejos de buscar el foco mediático, prefirió transitar la enfermedad en la intimidad, aunque su última publicación en redes sociales, el 25 de agosto, fue una tierna postal junto a su hijo León, demostrando que su prioridad era la vida familiar.

El legado fraternal y la memoria de Juan

La figura de Mariano siempre estuvo ligada a la profunda conexión con su hermano Juan, una relación que iba más allá del parecido físico que él mismo exhibía. En una de sus últimas y más emotivas apariciones en televisión, al cumplirse 20 años de la muerte de Juan, Mariano se convirtió en el rostro de la nostalgia: "Ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imagínate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro y para quienes quieren saber cómo se vería Juan, se vería así", expresó conmovido, reafirmando que su presencia era una ventana a cómo luciría el recordado conductor.

Con su partida, el mundo del periodismo pierde a un colega sensible y a un leal guardián de la memoria de su gemelo, dejando un profundo vacío en quienes siguieron la historia de los hermanos Castro.