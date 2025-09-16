Murió Robert Redford a los 89 años

El reconocido actor, director y activista Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su familia al diario The New York Times, que informó que el artista murió esta madrugada.

Figura emblemática de Hollywood, Redford protagonizó clásicos del cine como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y All the President’s Men (1976), y obtuvo el Premio Oscar en 1981 por su trabajo como director en Ordinary People.

Con una extensa trayectoria que lo convirtió en referente tanto en la pantalla como detrás de cámaras, Redford también dejó su huella como activista ambiental y cultural, fundando el prestigioso Festival de Sundance, que se consolidó como plataforma global para el cine independiente.

Noticia en desarrollo.