Nació Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro

Este sábado 14 de junio, Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en padres de Arturo, su primer hijo en común. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre a través de sus redes sociales, donde reveló la primicia que rápidamente se viralizó.

La actriz y cantante, que ya es madre de Morrison -fruto de su relación anterior con el exfutbolista Daniel Osvaldo-, transitaba la semana 38 de embarazo y se encontraba en plena cuenta regresiva.

A diferencia de otras figuras públicas, Barón eligió mantener en secreto el nombre del bebé hasta su nacimiento. “Lo sabemos únicamente Matías y yo. No lo vamos a decir hasta que nazca. Así hice con Momo y sentí ganas de hacer lo mismo”, había explicado en una entrevista reciente.

Finalmente, fue Latorre quien reveló el nombre elegido por la pareja: Arturo. En los días previos al parto, Jimena había compartido en sus redes sociales detalles de la dulce espera, mostrando cómo habían preparado la habitación del bebé y expresando su emoción por la llegada del nuevo integrante.

Hace algunos días, cuando la cantante alcanzó la semana 37, le dedicó una emotiva carta a su hijo, que compartió con sus seguidores. “El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos. Te espero, bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo, hijo. Nunca vas a saber cuánto”, escribió, emocionando a su comunidad online.

Hasta el momento, ni Barón ni Palleiro han publicado imágenes del nacimiento. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la artista comparta algún mensaje dedicado a Arturo. Mientras tanto, miles de seguidores celebran con ellos la llegada del pequeño y el inicio de una nueva etapa familiar.