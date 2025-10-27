Nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La modelo Eva Bargiela y su pareja, el exfutbolista Gianluca Simeone, celebran la llegada de su primer hijo, Faustino, nacido este sábado 25 de octubre. La pareja compartió la feliz noticia en sus redes sociales con tiernas imágenes desde la clínica, donde se los ve emocionados al conocer a su bebé.

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino”, escribieron junto a las fotos, en las que también revelaron que el pequeño pesó 4,085 kilos. Entre bromas, ambos afirmaron que su hijo está “hecho de puro amor”.

El nacimiento convirtió a Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini en abuelos primerizos, mientras que Giovanni y Giuliano Simeone celebraron el acontecimiento con mensajes de cariño en los comentarios.

Un deseo cumplido

Meses atrás, en una entrevista con Puro Show, Bargiela había compartido su entusiasmo por esta nueva etapa: “Siempre me imaginé siendo mamá, formando una familia, y siento que encontré una persona buena con quien hacerlo”. También contó que el nombre sería “simple, no exótico”, reflejando su deseo de naturalidad y cercanía.

Conmovida, la modelo recordó a su madre, fallecida recientemente, y expresó su tristeza por no poder compartir el momento con ella: “Me hubiese encantado que esté mi mamá. Justo había dicho que quería ser abuela... pero la vida a veces es así”.

Hoy, entre emoción y nostalgia, Eva y Gianluca disfrutan del comienzo de una nueva historia familiar junto a su pequeño Faustino.