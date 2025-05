Una entrevista de Javier Milei con Mariana Brey para el ciclo matutino de Georgina Barbarossa desató una fuerte interna en el programa y terminó con una sanción inesperada: Nancy Pazos fue suspendida por una semana luego de decidir no asistir a la emisión en la que se emitió la nota con el presidente.

La periodista, que forma parte del panel histórico del envío, explicó su ausencia como una medida preventiva. Definió la entrevista como "vomitiva" y aseguró que prefirió no exponerse a una situación que podría llevarla a cometer un exabrupto similar al del escándalo por la criptomoneda Libra, que tiempo atrás la involucró emocionalmente cuando confesó que uno de sus hijos fue víctima de la estafa.

Pazos, conocida por su abierta oposición al gobierno libertario, ha sido una crítica constante del presidente Milei, aunque curiosamente él nunca la menciona en sus habituales ataques contra el periodismo político. En sus intervenciones públicas, Milei ha llegado a afirmar que “la gente no odia todo lo que debería a los periodistas”, en alusión directa a los comunicadores que no comulgan con su gestión.

En cambio, el mandatario sí mantiene una estrecha relación con ciertos periodistas a quienes se acusa de actuar más como voceros que como entrevistadores. En ese grupo se ubican Alejandro Fantino, Luis Majul, Jony Viale y el “Pelado” Trebucq. A ese equipo se habría sumado con entusiasmo Mariana Brey, quien recientemente se incorporó al ciclo de Georgina Barbarossa y mantiene un vínculo tenso con Pazos. Ambas han protagonizado cruces al aire, uno de los más resonantes también relacionado con el caso Libra.

La producción del programa, según reveló el periodista Damián Rojo en el programa de Viviana Canosa, no tomó con agrado la decisión de Pazos y le aplicó una sanción formal: “Está oficialmente suspendida por una semana. Le sacaron tarjeta. Por ahora es amarilla tirando a anaranjada. Pero puede ser roja”.

La medida encendió las alarmas entre los analistas de medios, que interpretan la situación como un posible viraje editorial del programa hacia posiciones afines al oficialismo. Las especulaciones crecieron aún más con el rumor de un supuesto acercamiento entre Milei y Brey, alimentado por el tono distendido del reportaje y la actitud del presidente, quien elige con pinzas a qué periodistas les concede entrevistas.

Desde su programa radial en Radio 10, donde también se desempeña diariamente, Nancy Pazos evitó profundizar el conflicto, pero su futuro en el panel de Georgina queda envuelto en incertidumbre. “Si soy yo, no vuelvo más. A mí eso no me lo hacen, por favor”, opinó Viviana Canosa al respecto, marcando con ironía el viraje de un programa que alguna vez mostró mayor pluralidad de voces.

La tensión en el equipo crece, y la gran pregunta ahora es si Nancy volverá a ocupar su silla o si su decisión de ausentarse marcará el principio del fin de su participación en el ciclo.