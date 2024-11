Natalie Pérez, ¿embarazada?

En las últimas horas, el rumor de un posible embarazo de Natalie Pérez comenzó a cobrar más fuerza luego de una foto publicada por la misma mediática.

Por si esto fuera poco, la cantante anunció que se retira de los escenarios por tiempo indeterminado, situación que avaló que Pérez pueda convertirse en madre.

A través de una foto publicada en sus historias de Instagram, la cantante posó de perfil en calza y remera corta sosteniendo su vientre como si esperara un bebé.

"Por un tiempo me retiro de los escenarios, no te pierdas la última fecha en capital", escribió Natalie Pérez junto al link para comprar las entradas para su show el 30 de noviembre en el C Art Media.

Sin una aclaración sobre su estado, la actriz disfruta de un gran momento profesional y, al parecer, personal. En 2019, la joven congeló óvulos y quizás sea ahora el momento de activar su deseo de ser madre.

"Cumplo 35 este año. Claro que hay mujeres que han quedado embarazadas a los 40 o 45 solas, sin nada. Pero por las dudas, a modo preventivo, aproveché mi juventud interior y lo hice. Si algún día lo necesito está ahí. Quizás los pueda donar. Alguna amiga… Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Tuve ganas de hacerlo y lo hice. Tuve ese impulso".

"Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia, que es uno de los anhelos más grandes de la mayoría de las personas… No puedo decir de todas. Pero tengo un muy hermoso ejemplo de mi familia, entonces me dan ganas", se sinceró Natalie a quien no se le conoce pareja actual.