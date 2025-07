Natalie Weber confesó el asqueroso método para controlar si su marido es infiel

Este sábado por la noche, Natalie Weber dejó a todos boquiabiertos durante su participación en La Noche de Mirtha. Sentada en la mesa junto a Mirtha Legrand y otras figuras del espectáculo, la modelo y panelista hizo una inesperada confesión sobre su vínculo con el exfutbolista Mauro Zárate, con quien lleva 15 años de matrimonio.

Todo comenzó cuando Moria Casán, también invitada de La Chiqui, sacó a relucir el fuerte carácter celoso y controlador que Weber había admitido en otras ocasiones. Sin filtro y sin rodeos, la panelista de Pasó en América no dudó en dar detalles: “Ahora no, pero en su momento olía calzones”, lanzó, desatando un instante de absoluto silencio y sorpresa.

Mirtha, visiblemente impactada por la declaración, sólo atinó a reaccionar con un tajante: “¡Es horrible, no me digan eso!”. Sin embargo, Weber continuó: “Cuando salía con los amigos, olfateaba el calzón. Ahora ya no lo hago”, insistió, reconociendo que sus niveles de desconfianza alcanzaron límites extremos.

Más allá de la anécdota, la modelo admitió que aún conserva ciertas manías relacionadas con el control, aunque asegura que ya no es tan obsesiva como antes. “Sí, era tóxica. Le olía la ropa y el calzón”, reiteró entre risas, dejando claro que su estilo de amor no es precisamente relajado.

No es la primera vez que Weber habla abiertamente de sus celos. A finales de 2023, en el ciclo Desayuno Americano, también se refirió a su comportamiento: “Fui muy tóxica, revisaba el teléfono una vez por semana. Si él quiere abrir la pareja, debería abrirla sin que yo sepa”, dijo con ironía. Y agregó: “Le encontré muchas fotos que le mandaban por Instagram. Las minas, tremendas. Ven a un jugador y se tiran como ternero guacho”.

Con su estilo frontal y sin pelos en la lengua, Natalie Weber volvió a generar repercusión. Esta vez, con una confesión tan desopilante como incómoda, que dejó sin palabras hasta a la mismísima Mirtha Legrand.