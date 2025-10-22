Nazareno Casero se bajó de “Polémica en el Bar”

El regreso de Polémica en el Bar a América TV, celebrando sus 63 años en la televisión argentina, no está siendo sencillo. Tras el reciente cambio de horario y la renuncia de Marina Calabró, el clásico ciclo suma una nueva partida: Nazareno Casero decidió dejar su silla en la icónica mesa.

El actor, quien había sido convocado para aportar la cuota de humor y frescura generacional, confirmó su desvinculación a través de un vivo de Instagram. Si bien valoró la oportunidad de haber formado parte de un programa con tanta "historia de la televisión argentina", fue categórico al explicar los motivos de su salida.

"Voy a tener las noches libres", ironizó Casero, y luego explicó: "Cuando el programa arranca, empieza a funcionar de una manera y hay que saber encontrar el lugar para poder sentirse cómodo. No sucedió eso". El actor señaló que el formato, conducido por Mariano Iúdica, tomó un giro que no encajaba con su rol. "El programa empezó a ir por un lado más serio y entendí que no podía estar más ahí", sentenció.

La renuncia de Casero se suma a la de Marina Calabró, quien se vio forzada a dejar el ciclo cuando las autoridades del canal lo movieron al late night, cerca de la medianoche, interponiéndose con otros compromisos laborales de la periodista.

Con dos bajas en menos de un mes, la producción de Polémica enfrenta el desafío de cubrir el rol vacante, históricamente ocupado por figuras como Guido Kaczka o Matías Alé, y redefinir la dinámica del histórico bar en un panorama televisivo en constante cambio.