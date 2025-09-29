Nelson Castro ahora es director de orquesta

El reconocido periodista Nelson Castro sumó un talento inesperado a su ya extensa y multifacética trayectoria: la dirección de orquesta. Figura central de los medios argentinos en TN, El Trece y Radio Rivadavia, Castro sorprendió al público y a sus colegas al debutar en el podio frente a una formación monumental.

El histórico momento tuvo lugar el pasado sábado 27 de septiembre en el marco del Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, celebrado en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera de Rosario.

Ante una audiencia expectante, Nelson Castro dirigió magistralmente a una orquesta compuesta por nada menos que 700 músicos, en una interpretación emotiva e histórica de la icónica "Marcha de San Lorenzo"

El periodista, habitualmente inmerso en el análisis político y la actualidad, demostró que sus habilidades van mucho más allá de las cámaras y los micrófonos, dejando una huella imborrable en el Tricentenario de Rosario.

