Nico Vázquez y Dai Fernández ya no esconden su amor

El teatro no solo trae ovaciones, aplausos, luces y ganancias, sino también romances. El actor Nicolás Vázquez y su colega Dai Fernández han pasado de la química escénica a la pasión confirmada, sellando su incipiente relación en medio del éxito de su obra "Rocky".

Tras días de rumores, fue el propio Vázquez quien confirmó el noviazgo, aunque se defendió categóricamente de las acusaciones de infidelidad a su expareja, Gimena Accardi. Lejos de la polémica, la nueva pareja decidió dar un paso al frente y realizar su primera aparición pública juntos, tomados de la mano, desatando la euforia en el mundo del espectáculo.

La imagen que confirma el affaire fue capturada y revelada en el ciclo "Sálvese Quien Pueda" de América TV, conducido por Yanina Latorre. "A partir de que él dio la nota, empezaron a estar juntos. Se están conociendo, pero el vínculo ya está cada vez más avanzado", reveló la conductora en su programa. La postal, según describió, los muestra "muy relajaditos, saliendo de una de sus casas, probablemente, yendo al teatro".

La relación es tan intensa que el entorno de Vázquez asegura que el actor está "feliz" y la pareja es ya inseparable. "Me contaron que él ya estaría hablando menos con Gimena, empezaron a soltar", agregó Latorre, señalando un posible punto final en la cercana relación del actor con su exmujer.

En las próximas semanas, Vázquez y Fernández llevarán su amor y su trabajo al plano internacional. Según detalló Gustavo Méndez en "Mujeres Argentinas" (El Trece), la pareja tiene programado un viaje a Filadelfia en la primera semana de noviembre.

Este destino no es casual: fue allí donde la pareja compartió intensas jornadas laborales para filmar material promocional de "Rocky". Ahora, el viaje no solo servirá para "tomar nuevas imágenes", sino que incluye una escala en Nueva York y una cita crucial: firmar la renovación de contrato con Sylvester Stallone y su productora, asegurando el regreso de la obra al Teatro Lola Membrives el 15 de enero del próximo año.

De esta manera, la pareja de la marquesina consolida su relación entre viajes, contratos y un futuro prometedor tanto en el escenario como fuera de él.