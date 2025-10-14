En una noche repleta de emoción y con una definición, Nicolás Behringer, el artista callejero que representó al Team Luck Ra, se coronó como ganador de La Voz Argentina 2025.

Su historia de esfuerzo y perseverancia, sumada a una voz que cautivó desde el primer momento, conquistó al público, que lo consagró mediante una votación histórica frente a los otros tres finalistas.

El momento del anuncio estuvo marcado por la emoción. Con los ojos humedecidos y el aplauso del público de pie, Nicolás recibió el resultado de manos del conductor Nico Occhiato, mientras su coach, el popular cuartetero Luck Ra, celebraba eufórico el triunfo de quien fue una de sus grandes apuestas desde las audiciones a ciegas.

La victoria de Behringer no solo representa un logro artístico, sino también un símbolo de superación y autenticidad, valores que marcaron esta edición del certamen televisivo.

Un vivo que no lo fue

El certamen de Telefe prometió ser en vivo pero no fue así. Aparentemente y por los tiempos de la televisión la final fue grabada y solo se conoció al ganador, sin especificar en qué posición salieron los demás participantes.

Nota en desarrollo.