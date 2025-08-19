La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de que la actriz brindara un emotivo testimonio este martes por la mañana en el programa de streaming OLGA. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en los medios y redes sociales.

"Fueron 18 años hermosos, donde tengo los mejores recuerdos, las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue (...). Somos familia y lo vamos a seguir siendo", expresó Gimena con firmeza y emoción frente a cámara, destacando el respeto mutuo y el cariño que aún los une.

Horas después, Nicolás Vázquez rompió el silencio y enfrentó a la prensa que lo aguardaba. Visiblemente movilizado, el actor dijo: "No puedo creer estar acá, me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime decidió dar la versión que es lo que pasó, y la realidad es esa".

El artista dejó en claro que, a pesar de la separación, el vínculo sigue siendo fuerte. "Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre. Hoy estuve con ella, fui a nuestra casa para acompañarla porque fue una mañana muy movida", detalló.

Vázquez evitó dar detalles sobre los motivos de la ruptura, pero fue contundente al afirmar que comparte la versión dada por Accardi: "Lo que dijo es lo que sucedió". Sin embargo, también admitió que el momento lo afecta profundamente: "Estoy muy nervioso y muy triste", confesó.

Sobre el final, expresó su pesar por el modo en que se está exponiendo el cierre de la relación: "Me apena cómo está terminando de embarrarse nuestra historia, que fue tan linda. Fueron 18 años de muchas cosas", cerró.