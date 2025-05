No va más: Sabrina Rojas, otra vez soltera

Cuando todo parecía color de rosas, Sabrina Rojas y Gabriel “Lechuga” Liñares habrían puesto fin a su breve relación, apenas un mes después de haberla hecho pública en redes sociales.

La conductora había compartido una imagen desde un hotel porteño junto al empresario, dueño de un boliche y un bar, lo que confirmó el inicio del vínculo. Sin embargo, según informó LAM (América TV), la relación no prosperó.

El motivo de la ruptura habría sido un viaje familiar que Liñares realizó junto a su exesposa, Flor Parise, la actual pareja de Karina Jelinek y su hijo. Aunque Yanina Latorre aseguró que entre los ex esposos "no pasa nada", la situación habría incomodado a Rojas. “Eso, Sabrina no lo entendió”, afirmó la panelista, y calificó a Parise como “muy metida, muy tóxica”.

La mendocina, quien se separó de Luciano Castro en 2021 y rompió con El Tucu López en 2023, había evitado ponerle rótulos al nuevo vínculo. “Hace cinco minutos que conozco a alguien, no se puede poner títulos”, decía entonces.

Finalmente, eligió la discreción y parece volver a priorizar su bienestar personal.