Oriana Rubiño: "Soy muy extravagante y dramática"

El domingo 20 de julio, Oriana Rubiño, una joven cantante sanjuanina pasó por el escenario de “La Voz Argentina” y, si bien no logró conquistar a ningún jurado, su estilo, su look y actitud le hicieron ganar un aplauso de todos los presentes al reconocer que no cantó como lo esperaba.

La joven de 19 años, líder de la banda Meff y excelente dibujante, interpretó la canción de Shakira “Loba” pero, debido a los nervios y a las presiones propias del certamen, no convenció con su performance y se quedó en la primera parte del certamen de formato internacional.

En contacto con Diario 13 San Juan, Oriana se refirió a sus comienzos y dijo: “Yo empecé a cantar en las playas de Costa Magna cuando era muy chica, no me acuerdo ni lo que cantaba. Mis papás me cuentan esas vivencias como las actuaciones en las reuniones familiares, en la escuela primaria, secundaria. Una vez me presenté en el Museo Franklin Rawson y en muchos lugares más, sobre todo este año con varios shows en bares y festivales. Fue mi hermano quien me introdujo a la música cuando tenía 11 años”, comenzó diciendo Oriana.

Luego y sobre su reciente participación en el ciclo de Telefe, la entrevistada agregó: “Más allá de mi experiencia y mis presentaciones locales, ningún evento fue tan masivo como La Voz Argentina. Lo de ir al casting no fue mi idea, estábamos almorzando con mi viejo y me dijo que estaban buscando gente para el programa. Él sugirió que sería una buena experiencia para ir y ver qué onda. Yo no quería porque para mí, estaba todo súper arreglado, pero después me di cuenta de que no, porque me llamaron y yo no soy nadie para entrar de esa forma. Fue todo bastante orgánico en la elección de los participantes en La Voz”, recordó Oriana.

Acerca de las canciones que Rubiño interpretó para el casting realizado en San Juan, la cantante detalló: “Yo elegí Perro amor explota de la Bersuit Vergarabat, temaso que no pude cantar porque me eligieron una que yo no quería. Lo que pasó fue que en el casting tuve que cantar cinco segundos de tres canciones de distintos géneros. Yo elegí Loba de Shakira, Perro amor explota de la Bersuit y una de Led Zepelin. La de la colombiana la canté para poder pasar, porque pensé que al ser una canción que todo el mundo conoce podía tener más posibilidades. Una vez en las audiciones a ciegas, eligieron Loba y yo no quería, pregunté si la podía cambiar porque no me sentía cómoda y no resultó”.

Con un look rockero que captó la atención de todos los presentes, la cantante comentó: “Lo armé yo y la verdad que no hay cosa que me represente mejor con lo que llevé puesto, soy una persona muy extravagante, muy dramática. Pienso que me podría haber arriesgado un poco más pero bueno, al final decidí eso porque no quise pasarme”, detalló Oriana.

Con una excelente relación con los otros cantantes sanjuaninos, la entrevistada recordó: “Durante la competencia me relacioné con otros sanjuaninos es decir con William Heredia, Walter Vilchez y Mateo Pintor que son extremadamente humildes, graciosos, carismáticos, excelentes compañeros que me cuidaron muchísimo sobre todo en el aeropuerto. A los otros dos chicos (Jaime Muñoz Cantos y Eduardo Desimone) no los conozco”.

“Mi experiencia en La Voz fue bastante buena más que nada los primeros días, porque en realidad sí la pasé mal porque mi look siempre ha tendido a recibir muchas críticas porque no es algo que se ve todo el tiempo, había comentarios que decía la gente que me hicieron sentir insegura a la hora de ir a cantar. Nada justifica que canté mal, porque fue inexperiencia de mi parte pero sí hubo cosas que lo agravaron. Hasta fui a cantar con gripe, con dolor de garganta y no me sentía bien. Eso, más los nervios fue una cosa que me desbordó, no supe controlar toda esa situación”, cerró Oriana sobre su experiencia en el ciclo de Telefé.