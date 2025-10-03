Apenas 24 horas después de conmover a sus millones de seguidores con el anuncio de su embarazo, la cantante Oriana Sabatini soltó la primicia más esperada: está esperando una niña junto al futbolista Paulo Dybala.

La confirmación llegó de forma espontánea durante una entrevista en LAM (América TV) con Ángel de Brito, desatando la euforia en el estudio: “Me da igual, ¡pero es una nena!”, confesó Oriana con una sonrisa que no podía disimular, tomando por sorpresa incluso al conductor.

De Brito, visiblemente emocionado, exclamó: “¡No sabía! ¡Qué lindo!”. La noticia puso fin a las especulaciones que ya circulaban en redes, donde muchos habían interpretado los emojis de corazones y moños rosas que la cantante había usado como una sutil pista.

Con el sexo ya confirmado, la atención se trasladó al futuro nombre de la pequeña. Oriana dejó claro que la elección será un "trabajo en equipo" con el delantero de la Roma, pero admitió con humor que planea imponer su voluntad: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”.

La fecha de nacimiento ya tiene un matiz familiar especial: “Literalmente tengo fecha para el cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”, reveló Oriana, confirmando que la niña será, al igual que su abuela Catherine Fulop, del signo Piscis. La propia Catherine recibió la noticia en persona, con las primeras imágenes de la ecografía.

Pero si alguien se llevó el shock de la noticia fue su padre, Osvaldo Sabatini. “Mi padre terminó y empezó una etapa de su vida que es solo ser abuelo”, bromeó la cantante, contando cómo el exgalán ya está reorganizando su vida para dedicarse por completo a su nieta: “Tenía organizado un viaje con amigos para el año que viene y ahora es como: ‘No, yo no puedo. Voy a ser abuelo’”.

“Me siento fatal”

Más allá de la alegría, Oriana se sinceró sobre la dura realidad de su segundo trimestre de gestación, desmitificando el glamour que a menudo rodea el embarazo de las celebridades. “Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así... Vomito todos los días”, reconoció.

La cantante incluso tuvo que controlar su malestar en vivo, bromeando sobre la posibilidad de tener que interrumpir el programa. "Pensé que capaz tenía que cortar en medio del programa y después iba a salir en todos los periódicos: ‘Oriana corta el vivo de LAM para ir a...’", contó. Ángel de Brito, siguiendo el juego, le respondió: “Bueno, nos vamos a volver virales si nos vomitas en vivo”, aliviando la tensión con humor.

La pareja había anunciado el dulce secreto el martes a través de un emotivo video en Instagram, mostrando la reacción de ambos al ver la ecografía, un clip íntimo que se viralizó instantáneamente, llenándose de felicitaciones del mundo del espectáculo y el fútbol.