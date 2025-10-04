El actor Oscar “Osqui” Guzmán denunció públicamente a través de su cuenta de Instagram un grave caso de violencia y discriminación policial, ocurrido el miércoles pasado en la estación Dorrego de la línea B de subte, luego de salir de una entrevista para un canal de streaming.

En un video compartido en sus redes, Guzmán relató que mientras hablaba por teléfono con su pareja, Leticia, una mujer policía le pidió su documento de manera insistente y, según su testimonio, “por el color de piel”.

“El miércoles a las 18.30 salí de una nota hermosa en un canal streaming. Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leti, que estaba de viaje, y una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti, le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir, de malas formas”, contó el actor.

Según Guzmán, aunque inicialmente intentó mantener la calma y no entregar el documento por desconfianza, la agente se lo arrebató y comenzó una confrontación que derivó en agresiones físicas.

“Ella vino y me dijo ‘el algoritmo te reconoció, ¡vos sos chorro!, ¡vos sos chorro!, qué te pensás que no te conozco, sabemos lo que hacés’. Le respondí que estaba equivocada, pero me pidió que me callara la boca. No lo hice y entonces me pegó en la cabeza. Me dijo que ya me conocía, que estuve en la cárcel, y me preguntó si era peruano. Yo le respondía que era argentino y me volvió a golpear”, relató el actor, visiblemente afectado.

Guzmán, quien actualmente trabaja en las obras Druk y El Bululú, expresó su indignación y preocupación por el impacto de este tipo de situaciones, no solo en él, sino también en su familia:

“Me pidió el DNI por el color de piel, basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija y mi familia tienen mi color de piel. Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo y antes de que esto crezca entre mis sueños prefiero compartirlo”, concluyó con angustia.