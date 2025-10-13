Pablito Lescano abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity

El nombre de Pablo Lescano había generado expectativa por su carisma y espontaneidad que prometían ser el ingrediente estrella entre los 24 famosos convocados por Wanda Nara para la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, el fenómeno de la cumbia villera habría protagonizado un giro de guion inesperado y explosivo: el cantante renunció al certamen culinario apenas después del primer día de grabación.

La noticia, que sacudió los pasillos de la televisión, fue destapada por Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), revelando la supuesta razón de la baja: la feroz exigencia del reality.

“Fue al primer programa, estuvo todo el día y cuando se fue dijo: ‘esto es muy duro, no me esperen mañana’”, narró Latorre, dejando a todos en shock. Una renuncia tan precoz como resonante que abre un bache inesperado en la cocina más famosa de la TV.

Según trascendió, la producción de Telefe quedó completamente descolocada con la decisión del músico. Su portazo fue tan repentino que no hubo margen para una planificación, obligando a un operativo de emergencia. "Están buscando un reemplazo de último momento", deslizó Latorre, confirmando la desesperada búsqueda para cubrir el codiciado lugar vacante.

La salida de Lescano es un duro golpe para el ciclo que debutará este lunes 13 de octubre. Su participación había generado un entusiasmo masivo en redes sociales, donde los usuarios celebraban la posibilidad de ver al rey de la cumbia villera enfrentarse a sartenes y cuchillos.

Este turbulento inicio se suma a los desafíos previos, incluyendo las especulaciones sobre una posible eliminación temprana de Marixa Balli. Con Wanda Nara nuevamente al frente, la producción se encuentra a contrarreloj ajustando detalles para sostener la alta expectativa.

Se espera que, de confirmarse la explosiva baja, el canal anuncie rápidamente quién será el valiente famoso que se anime a tomar la posta en la cocina.