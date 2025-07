Pampita... ¿ya tiene nuevo amor?

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a estar en el centro de la escena tras confirmar su separación del empresario Martín Pepa, con quien mantenía una relación desde finales del año pasado. La modelo y conductora eligió Ibiza como destino para transitar este nuevo capítulo personal, donde se mostró disfrutando de la noche junto a amigos y realizando producciones fotográficas. Su presencia en la fiesta Bresh, en compañía de Zaira Nara, llamó especialmente la atención por la cercanía con el actor Nicolás Furtado, ex de la China Suárez.

El rumor tomó fuerza en redes sociales luego de que la influencer Juariu detectara que Furtado y Pampita se siguen mutuamente desde una cuenta privada de la modelo. El dato encendió las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente teniendo en cuenta que el actor también se encuentra soltero tras su separación de Ester Expósito. En la misma fiesta, se presentaron Mau y Ricky y estuvo presente Stefi Roitman, acompañando a su esposo desde el público.

Por otra parte, la separación de Pampita también generó revuelo por un curioso episodio en redes. Martín Pepa, el ex Gran Hermano que comparte nombre y provincia de origen con el empresario en cuestión, aprovechó la confusión para lanzar un mensaje con humor: “Se entiende, Pampita no conoció al verdadero”, escribió en X (ex Twitter), desatando una catarata de comentarios divertidos de sus seguidores. La vida sentimental de Pampita, como suele ocurrir, vuelve a ser tema de conversación nacional.