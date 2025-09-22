Pampita, indignada: «¿Cuántas veces les dije que no muestren la puerta de mi casa?»

Carolina "Pampita" Ardohain vivió un regreso agridulce a Buenos Aires. La modelo, que se encontraba en España por compromisos laborales, se enteró de un robo en su casa de Barrio Parque. Aunque el hecho no tuvo víctimas, la conductora expresó su dolor por la pérdida de un tesoro invaluable para ella: fotos y videos familiares guardados en los celulares que los delincuentes se llevaron. En el aparato, la novia de Martín Pepa tenía fotos de su hija Blanca, fallecida hace años y fruto de su relación con Benjamín Vucuña.

Un reclamo a la prensa y un futuro incierto

En la puerta de su domicilio, Pampita atendió brevemente a los medios y, sin dar detalles de la investigación, dejó un claro mensaje: “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”. Conmovida, agradeció que nadie de su familia o de su equipo estuviera en la casa al momento del asalto, lo que evitó una tragedia.

Sin embargo, el momento más tenso fue cuando la modelo les reclamó a los periodistas por la falta de resguardo de su intimidad. “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa?”, les reprochó, haciendo hincapié en el riesgo que esa falta de privacidad representa. Ante la gravedad de lo sucedido, la conductora no descartó la posibilidad de mudarse, aunque aclaró que es una decisión que tomará más adelante.

Inteligencia previa y una zona "segura" en la mira

El robo, que incluyó una suma importante de dinero en efectivo y objetos de valor de una caja fuerte, ha generado asombro por ocurrir en una de las zonas más vigiladas de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación apunta a que los ladrones habrían hecho un seguimiento de los movimientos de la familia, ya sea de forma física o a través de las redes sociales de la modelo, para dar el golpe en el momento justo. La Policía de la Ciudad y la Justicia ya analizan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.