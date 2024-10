Pampita Ardohain ya eligió al abogado que la patrocinará

No hay vuelta atrás para la relación entre Pampita y Roberto García Moritán. Ahora y con la idea clara de comenzar los trámites de divorcio, la modelo ya eligió un abogado que le llevará todos sus papeles.

Sin su anillo de compromiso, la conductora ya tendría asesoría letrada distinguida. Fue Yanina Latorre, en LAM, quien aseguró que Ardohain ya se comunicó con Fernando Burlando para que administre todo lo legal.

La rubia panelista sumó: “Pampita aporta el 90 por ciento de lo que se gasta en la casa”. Luego Yanina explicó que, la idea de la pareja era esperar hasta fin de año para que el tema de diluya con las vacaciones. El enojo fue cuando Moritán fue descubierto durmiendo en un hotel de Recoleta.

“Lo hicieron todo para disimular, no querían escándalo, pero no por la política, sino para que a ella no la salpique el escándalo”, dijo Latorre, y contó que “en este momento está laburando (Fernando) Burlando con Pampita”.

“Ella está muy preocupada por la parte económica, porque están casados. Ella se compró el año pasado una casa en Nordelta, que es de ella, con sus ahorros. Y lo que quiere Burlando, básicamente, es no darle ni un bien ganancial de Pampita”, agregó la panelista.

“Tengo entendido que ella compró esa casa con su plata, que es de ella y que tiene manera de demostrarlo. Viste que cuando vos tenés que escriturar, decís de dónde son los fondos. Esa guita es de ella. Pero ella ahora está asustada con todo esto”, explicó Yanina, sobre la futura división de bienes que se viene en el juicio de divorcio.

En las redes sociales ya se está hablando de una nueva versión de Huberto Roviralta, quien al separarse de Susana Giménez y se quedó con gran parte de su fortuna.

Este jueves en horas del mediodía, un flete se llevó las cosas de Moritán de la casa que compartía con Pampita y su hija en el lujoso Barrio Parque.