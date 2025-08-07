El martes 5 de agosto estuvo marcado por el debut de Pampita como conductora de Los 8 Escalones, el ciclo de entretenimientos de El Trece que hasta ahora lideraba Guido Kaczka.

En su segunda jornada al frente del programa, la modelo alcanzó 3.1 puntos de rating, una suba de cuatro décimas respecto al día anterior. Si bien quedó segunda en su franja horaria, fue el programa de menor rendimiento en la tarde del canal.

La expectativa por el traspaso generó gran atención, ya que Pampita se convierte en la primera mujer en conducir este exitoso formato, en una nueva apuesta del canal por refrescar su grilla.

La Voz Argentina volvió a liderar el día

A pesar del foco mediático sobre el debut de Pampita, el rating del día lo volvió a liderar La Voz Argentina. Con 13.4 puntos, el reality musical de Telefe fue lo más visto de la televisión abierta. Completaron el podio Telefe Noticias con 8.5 y la telenovela La Traición con 7.5.

En El Trece, el programa más fuerte fue Buenas Noches Familia, que marcó 6.4 puntos. Le siguieron Ahora Caigo con 5.2 y Telenoche con 4.5.

Otros rendimientos destacados

En América TV, LAM se quedó con el liderazgo del canal al marcar 4.4 puntos, superando por apenas dos décimas a Bendita, que fue lo más visto de El Nueve con 4.2. En la TV Pública, los números se mantuvieron bajos: Mediodía Bien Arriba lideró su grilla con 0.5.

Top 5 del martes 5 de agosto

La Voz Argentina – 13.4 Telefe Noticias – 8.5 La Traición – 7.5 Pasapalabra / Pasión Prohibida – 7.1 El Noticiero de la Gente – 6.9

Promedios por canal

Telefe: 7.9

El Trece: 4.3

América TV y El Nueve: 2.4

TV Pública: 0.3

Con este panorama, Pampita arrancó su ciclo con un resultado moderado en una tarde cada vez más competitiva, mientras Telefe se consolida nuevamente como el canal líder en audiencia.