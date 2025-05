Pampita y Enzo Fernández, envueltos en rumores de un romance secreto

En los últimos días, un rumor de alto impacto mediático comenzó a circular con fuerza: según trascendidos, la modelo y conductora Pampita Ardohain habría mantenido un breve affaire con el futbolista Enzo Fernández. Aunque la propia Pampita salió rápidamente a desmentir esa información, las versiones no dejaron de replicarse en distintos medios y redes sociales.

Sin embargo, este miércoles, la mujer del jugador Valentina Cervantes eligió responder sin palabras, con una imagen que disipó especulaciones. A través de una historia de Instagram, la joven publicó una foto del mediocampista del Chelsea disfrutando de un momento de relax, sentado en un sillón al aire libre, con remera negra y bermuda, dejando ver los tatuajes de su pierna izquierda. La postal, que transmite calma y familiaridad, fue acompañada simplemente por la frase “Vitamina D” y un emoji de sol. El gesto fue interpretado como una señal clara: entre ellos todo está bien.

La publicación llega en medio de una semana agitada por los rumores que circularon sobre un presunto encuentro entre Pampita y Enzo, ocurrido supuestamente en una etapa en la que ambos estaban solteros. La modelo no tardó en desmentir categóricamente la versión: “Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos”, declaró, y agregó: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona. No tengo nada que ocultar”.

Pampita también explicó el contexto de una fotografía que habría dado origen a la confusión. “Creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, detalló. La modelo explicó que viajó recientemente a Europa por cuestiones laborales, en una acción promocional con una agencia de turismo que la llevó por Londres, París y Edimburgo. “Fui con una amiga, Estefi (Novillo), y Martín (Pepa) me vino a visitar un fin de semana. También tengo la foto con Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”, afirmó.

Visiblemente molesta por la repercusión del rumor, Pampita concluyó con énfasis: “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol. Jamás”.

Por su parte, ni Enzo Fernández ni Valentina Cervantes hicieron declaraciones públicas al respecto, pero la imagen compartida en redes sociales bastó para dar un mensaje claro: su vínculo permanece intacto.