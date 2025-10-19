Peña de Morfi: especial del Día de la Madre

Lizy Tagliani y Diego Leuco se preparan para comandar una nueva edición de La Peña de Morfi este domingo 19 de octubre, a partir de las 11:30 horas. El ciclo de Telefe promete un banquete musical que abarca desde el rock de culto hasta la cumbia más festiva, en un programa que, además, palpitará la gran final del Mundial Sub 20 de Argentina.

Aznar, Ke Personajes y la cumbia de Tapari

La "Peña" de este fin de semana contará con la presencia estelar de Pedro Aznar, leyenda viviente del rock nacional con un pasado en bandas icónicas como Serú Girán y Spinetta Jade. Su actuación garantizará un momento de calidad musical insuperable.

El tono de fiesta y baile llegará de la mano de Ke Personajes, la banda liderada por Emanuel Noir que está arrasando en las plataformas, seguida por los hits tropicales de Rodrigo Tapari. La propuesta musical de este domingo está pensada para no dejar a nadie sentado.

De la cocina al Mundial

Más allá de los shows, la jornada se centrará en la pasión deportiva. El programa servirá como previa de la esperada final del Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina juvenil buscará coronarse campeona ante Marruecos. El partido tendrá su propia cobertura especial a partir de las 18 hs. con Fernando Carlos, Sofi Martínez y Federico Rodas desde Chile.

Como es tradición, el humor correrá por cuenta de los clásicos de la casa: Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán con sus recetas, y Ariel Rodríguez aportará las noticias deportivas. Además, Barby Franco regresa para animar la tradicional Pulpería.