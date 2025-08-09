Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios con un show en Vélez

Tras siete años de ausencia, Christian “Pity” Álvarez confirmó su esperado regreso a los escenarios con un recital programado para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

El anuncio fue realizado por el propio músico a través de sus redes sociales, donde también adelantó el lanzamiento de un nuevo tema con videoclip incluido.

“Vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por el aguante”, expresó el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Este regreso marca el retorno a la vida pública de Álvarez, tras un prolongado período alejado de los escenarios debido a problemas judiciales y de salud mental. En 2018 fue detenido y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, en un hecho ocurrido en Villa Lugano. En 2022 obtuvo la prisión domiciliaria y en 2023 la Justicia suspendió el juicio oral por considerar que no estaba en condiciones mentales para afrontarlo.

El anuncio reaviva la polémica: mientras la Justicia determinó que no puede ser juzgado, sí podrá cantar ante miles de personas. No obstante, durante su tiempo alejado del público, Pity continuó vinculado a la música, participando en ensayos y grabaciones.

Su último show, en abril de 2018 en Tucumán, terminó en escándalo por demoras y cancelación. Ahora, con nueva música y una cita confirmada en uno de los estadios más grandes del país, Pity Álvarez busca volver a conectar con su público y reescribir su historia musical.