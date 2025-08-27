Playoffs: la decisión de Luck Ra que perjudicó a un sanjuanino

La tensión dominó la última emisión de los Playoffs de La Voz Argentina (Telefe), donde Luck Ra tuvo la difícil tarea de definir el futuro de su equipo, tal como lo hiciera Lali en las dos emisiones de esta semana.

En esta instancia clave del reality, cada coach debe escuchar a los 11 integrantes de su grupo y elegir a cinco que avanzan directamente a la siguiente etapa, mientras que el resto queda sujeto a la votación del público, que podrá salvar a tres concursantes más. “Siento que es un poco injusto porque todos tienen un enorme talento, pero tengo que elegir, así es este juego”, admitió el cordobés al momento de anunciar a los seleccionados.

El primero en asegurarse un lugar fue Thomas Dantes, con su versión de Want to want me, de Jason Derulo. Luego llegaron las confirmaciones para Nathalie Aponte, que brilló con Thank U, next (Ariana Grande); Lucas Barros, con Aquí estoy yo (Luis Fonsi); Emma Roach, quien interpretó Alma, corazón y vida; y finalmente Federico Mestre, que emocionó con Si no estás (Íñigo Quintero).

Entre los seis concursantes que quedaron a la espera del voto del público se encuentra Eduardo Desimone el sanjuanino que, a partir de ahora, necesita el apoyo de toda la provincia. Acompañan al joven cantante local Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina y Lucía Lencina.

La votación se abrió en vivo con la invitación del conductor, Nico Occhiato, para que la audiencia defina quiénes continuarán en la competencia.

Pedido de apoyo

Como era de esperar y aprovechando la masividad de las redes sociales y el apoyo de los fanáticos, Jaime Muñoz Cantos y Eduardo Desimone grabaron juntos un video pidiendo el acompañamiento de todos los sanjuaninos para seguir en carrera. El joven boxeador ya fue elegido por Lali para continuar pero Desimone necesita del voto de la gente para poder continuar compartiendo su música.

Cómo votar

Para apoyar a Desimone, enviar VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. Allí hay que responder “¿Quién querés que siga en La Voz?”: hay que elegir la opción de preferencia.