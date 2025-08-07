La tensión volvió a encenderse en el escenario de La Voz Argentina, uno de los programas más vistos de la televisión abierta. Mientras Telefe celebra el sólido rendimiento del ciclo musical, que trajo alivio tras una edición irregular de Gran Hermano, en las últimas horas se desató una fuerte polémica en torno a una decisión de Soledad Pastorutti, coach del reality.

Durante una de las batallas, La Sole sorprendió al eliminar a dos participantes de su equipo al mismo tiempo: Segundo Maciel y Máximo Medina. La decisión generó una ola de rumores y versiones sobre un supuesto escándalo protagonizado por familiares de los concursantes, quienes habrían reaccionado con insultos hacia la cantante, la producción y el personal de seguridad del canal.

“Yo estaba sentada al lado de su familia, eran como diez. Después de que Soledad los eliminó a ambos, la familia empezó a bardear mal a ella, a la producción, a la seguridad”, contó una testigo al portal Sálvese quien pueda.

Frente al revuelo, Pastorutti rompió el silencio y explicó su postura en una entrevista con el mismo medio. “Es duro. No existía antes este mecanismo, pero lo tenemos que hacer. En las batallas nos va a pasar que vamos a tener que prescindir de dos. No lo podemos cambiar”, sostuvo, en alusión a la nueva dinámica del programa que obliga a eliminar más de un participante por enfrentamiento.

“Pido disculpas, pero me toca hacer esto”

La artista santafesina también se refirió directamente a las agresiones verbales que habría recibido por parte de los familiares de los eliminados. “Siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo también se habrá embroncado con un montón de gente cuando yo arrancaba, pero eso nos enseñó”, expresó con franqueza.

“Pido disculpas, pero me toca hacer esto”, agregó, dejando en claro que, aunque las decisiones son difíciles, forman parte del juego televisivo.

En otro pasaje, buscó poner en perspectiva el paso por el programa: “Me puedo equivocar, y también pasa que mi decisión en tu carrera no es gravitante. Lo importante es aprovechar la pantalla para que te conozcan”.

Mientras tanto, La Voz Argentina continúa siendo el mayor éxito de Telefe en esta temporada, con altos niveles de audiencia y una gran repercusión en redes sociales. Pero como ya es habitual en los realities de competencia, las emociones fuertes no se quedan solo sobre el escenario.