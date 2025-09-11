Tras el anuncio de los nominados para los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, el presidente de APTRA, Luis Ventura, enfrentó un aluvión de críticas y reclamos. La ceremonia se celebrará el 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires, pero el debate ya se instaló en las redes y en la televisión.

Las nominaciones, realizadas por el propio Ventura y Verónica Lozano, generó un torbellino de quejas. En el programa de Pamela David, Ventura defendió la votación y se mostró contundente: "No es la decisión de una persona, son 103 decisiones. Cada uno elegirá por gusto, por simpatía, por envidia, por bronca". Con estas palabras, el conductor reconoció la subjetividad del proceso, que incluye la votación de todos los socios de la asociación.

Críticas y reclamos

Entre las voces más críticas, se destacó la de Yanina Latorre, quien lamentó no estar nominada y aseguró que nunca ha logrado ganar la estatuilla. Ante esto, Ventura fue directo: "Cada uno tiene derecho de expresarse y de pensar lo que quiera". El periodista también reveló que su teléfono "explotó" con mensajes de figuras del medio, tanto para celebrar como para quejarse de las ternas.

La panelista Julieta Navarro cuestionó la afirmación de Ventura sobre la envidia en las votaciones, señalando que "si uno es profesional, reconoce el trabajo que hace un colega a pesar de que te caiga bien o mal". Por su parte, Latorre sugirió que, dado el gran número de panelistas en la televisión, la entrega de premios debería incluir diferentes ternas para la categoría. Ventura respondió de manera tajante: "Acá hay un tema económico", dejando en claro que la limitación de categorías se debe a cuestiones de presupuesto.

Por otro lado, a muchos les llamó la atención la ausencia de Georgina Barbarossa, quien todas las mañanas está al frente de A la Barbarossa (Telefe).

“Disculpen lo que voy a decir, pero Georgina Barbarossa ha tenido uno de los mejores años de su carrera profesional como conductora. En esto es injusto Ventura y te lo digo a la cara”, aseguró Pía Shaw, compañera de Georgina. Y no fueron pocos los que aseguraron que Georgina debería ocupar el lugar de Wanda Nara en la nominación, reconocida por su trabajo en Bake Off Famosos (Telefe).

Otro de los escándalos se desató con respecto a los panelistas nominados: Diego García Sáez, Luis Bremer, David Kavlin y Pía Shaw. Lo llamativo es que solo hubieran nominado a cuatro periodistas, cuando en la televisión argentina abundan los panelistas.