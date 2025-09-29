Premios Martín Fierro: noche de gala y reclamos a APTRA

La televisión argentina se viste de gala esta noche a partir de las 19 horas. El Hotel Hilton de Puerto Madero se convierte en el epicentro del espectáculo para la entrega de los Premios Martín Fierro, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Sin embargo, el brillo de la estatuilla se ve opacado por una feroz interna que estalló en las últimas semanas, dejando a varios pesos pesados del prime time con un sabor amargo a exclusión.

La ceremonia, conducida por Santiago del Moro y con transmisión en vivo por Telefe, promete ser un evento de alto impacto en términos de rating y looks, pero la verdadera "tensión en vivo" se percibe entre bambalinas, impulsada por las quejas y los escándalos que rodearon el anuncio de las ternas.

"Yo me lo merecía"

Las nominaciones a lo mejor de la televisión abierta 2024 generaron una ola de indignación que tuvo como protagonista principal a figuras que sintieron que su trabajo fue injustamente ignorado por el jurado de APTRA.

La ausencia más resonante y que desató una catarata de críticas fue la de Georgina Barbarossa en la categoría de "Conducción Femenina". La conductora de A la Barbarossa (Telefe), que mantiene altos niveles de audiencia, no dudó en expresar su enojo públicamente. “Me hubiese encantado estar, me lo merecía”, disparó la dama del canal de las pelotas, agregando con sarcasmo que le parecería “insólito e injusto” no tener un Martín Fierro como conductora. Su ausencia, en contraste con otras figuras menos consolidadas en la terna, fue calificada de "locura" por colegas como Analía Franchín.

Por si esto fuera poco, Yanina Latorre también cuestionó la manera en la que se definieron las nominaciones de esta nueva edición. “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”, disparó, poniendo como ejemplo la categoría de Mejor programa periodístico, en donde LAM, el éxito de Ángel de Brito que lleva diez temporadas, compite con GPS, de Rolando Graña, y A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco (todos del canal América). “No tienen nada que ver uno con el otro”, sostuvo la conductora y panelista.

Otro mediático que no se quedó callado fue Adrián Pallares quien, desde Intrusos, criticó las “mezclas” de nominados en las distintas ternas, como en la categoría de mejor conductora. “No son lo mismo Juana Viale ni Susana Giménez, una vez por semana y editadas, a Verónica Lozano o Pamela David, manejando actualidad y espectáculos en vivo. Aptra no lo tiene en cuenta, los mete a todos en lo mismo”, señaló el conductor.

La respuesta del Presidente

Frente a estos cuestionamientos, Luis Ventura, desde su puesto de presidente de la histórica institución respondió: “¿Por qué no hace cada uno su propia fiesta y después todos los que quedamos afuera la criticamos, la observamos y la corregimos?“, dijo el periodista en comunicación con Puro Show (eltrece), donde estaban analizando las ternas de los Martín Fierro.

“Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”, lanzó el polémico periodista.

Dónde ver los Martín Fierro 2025

Como era de esperar, la transmisión especial de Telefe alrededor de los Martín Fierro iniciará a las 17 con La previa, de la mano de Pía Shaw y Sofi Martínez.

Dos horas después llegará uno de los momentos más esperados de toda gala: la alfombra roja, que estará a cargo de distintas duplas de conductores apostados en distintos sectores del Hilton: Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez recibirán a los invitados y descubrirán los mejores looks de la noche.

También, el evento tendrá trasmisión de streaming a cargo de los influencers con los que cuenta el canal de las pelotas desde las 18 horas.

Menú distinguido

Fue el conductor Santiago del Moro el encargado de revelar cuál será el menú de cuatro pasos que los famosos e invitados degustarán durante la gala.

En primer lugar habrá snacks tres bocados de pollo confitado y crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja, arveja fresca marinada, brote de arveja; domo de queso azul y alioli.

La entrada será de una burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

En tanto, el plato principal será una costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas, mientras que para los vegetarianos habrá variedad de hongos orgánicos asados, cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.

Para coronar la ceremonia, el postre elegido consistirá en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.