La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo lunes 29 de septiembre, la televisión argentina se vestirá de gala para celebrar los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia, que se realizará en el Hotel Hilton, será transmitida por Telefe y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien ya adelantó algunos detalles de la velada.

Premios Martín Fierro: todo listo para la gran noche de lujo

Un menú de alta cocina para la ceremonia

Más allá de la premiación, el menú se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la noche, y el conductor se encargó de revelar los sofisticados platos que degustarán los invitados.

La cena arrancará con tres bocados de bienvenida, que incluyen pollo confitado, cremoso de arveja y un domo de queso azul. La entrada será una burratina cremosa acompañada de jamón crudo y pimientos, mientras que para el plato principal habrá dos opciones: costilla de novillo cocida a fuego lento o, para los vegetarianos, hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor. El broche de oro será un postre con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.

Con la fecha y el menú confirmados, la expectativa crece para saber quiénes serán los grandes ganadores de la noche.

Premios Martín Fierro: todo listo para la gran noche de lujo

Todos los nominados

Mejor reality

  • Cantando 2024 – América
  • Gran Hermano 2024 – Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Mejores jurados

  • Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)
  • Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)

Interés general

  • La Noche de Mirtha – eltrece
  • Nara que ver – elnueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero nocturno

  • América Noticias – América
  • Telefe Noticias – Telefe
  • Telenoche - eltrece

Mejor labor periodística femenina

  • Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
  • Larghi, Soledad (América Noticias – América)
  • Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
  • Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)

Mejor labor periodística masculina

  • Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)
  • Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
  • Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Mejor ficción

  • El Encargado - eltrece
  • El Método – elnueve
  • IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece
  • Margarita - Telefe

Mejor Magazine

  • A la Barbarossa – Telefe
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Diario de Mariana – América
  • Mañanísima - eltrece

Mejor big show

  • Bake Off Famosos – Telefe
  • La Noche Perfecta – eltrece
  • Noche al Dente – América

Mejor labor conducción femenina

  • David, Pamela (Desayuno Americano – América)
  • Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)
  • Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)
  • Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)
  • Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)

Mejor labor conducción masculina

  • Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
  • De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)
  • Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)
  • Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Mejor programa humorístico - de actualidad

  • Bendita - elnueve
  • Pares de Comida – NET
  • Pasó en América - América

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)

Viajes y turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Resto del Mundo – eltrece
  • Tenés que ir – elnueve

Programa de servicio

  • ADN Buena Salud - Televisión Pública
  • BA Emergencia – elnueve
  • Intelexis Mujer - NET

Mejor director

  • Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)
  • Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Mejor director no ficción

  • Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
  • Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)
  • Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)
  • Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

Mejor autor guionista

  • Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
  • Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)
  • Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América