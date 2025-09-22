Premios Martín Fierro: todo listo para la gran noche de lujo
Desde la organización se detalló el menú de la gala organizada por APTRA.
La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo lunes 29 de septiembre, la televisión argentina se vestirá de gala para celebrar los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia, que se realizará en el Hotel Hilton, será transmitida por Telefe y contará con la conducción de Santiago del Moro, quien ya adelantó algunos detalles de la velada.
Un menú de alta cocina para la ceremonia
Más allá de la premiación, el menú se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la noche, y el conductor se encargó de revelar los sofisticados platos que degustarán los invitados.
La cena arrancará con tres bocados de bienvenida, que incluyen pollo confitado, cremoso de arveja y un domo de queso azul. La entrada será una burratina cremosa acompañada de jamón crudo y pimientos, mientras que para el plato principal habrá dos opciones: costilla de novillo cocida a fuego lento o, para los vegetarianos, hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor. El broche de oro será un postre con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.
Con la fecha y el menú confirmados, la expectativa crece para saber quiénes serán los grandes ganadores de la noche.
Todos los nominados
Mejor reality
- Cantando 2024 – América
- Gran Hermano 2024 – Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Mejores jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)
- Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)
Interés general
- La Noche de Mirtha – eltrece
- Nara que ver – elnueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero nocturno
- América Noticias – América
- Telefe Noticias – Telefe
- Telenoche - eltrece
Mejor labor periodística femenina
- Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
- Larghi, Soledad (América Noticias – América)
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
- Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)
Mejor labor periodística masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)
- Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
- Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Mejor ficción
- El Encargado - eltrece
- El Método – elnueve
- IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece
- Margarita - Telefe
Mejor Magazine
- A la Barbarossa – Telefe
- Cortá por Lozano – Telefe
- Diario de Mariana – América
- Mañanísima - eltrece
Mejor big show
- Bake Off Famosos – Telefe
- La Noche Perfecta – eltrece
- Noche al Dente – América
Mejor labor conducción femenina
- David, Pamela (Desayuno Americano – América)
- Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)
- Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)
- Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)
- Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)
- Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)
Mejor labor conducción masculina
- Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
- De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)
- Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Panelista
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Mejor programa humorístico - de actualidad
- Bendita - elnueve
- Pares de Comida – NET
- Pasó en América - América
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
- Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
- Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)
Viajes y turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Resto del Mundo – eltrece
- Tenés que ir – elnueve
Programa de servicio
- ADN Buena Salud - Televisión Pública
- BA Emergencia – elnueve
- Intelexis Mujer - NET
Mejor director
- Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)
- Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Mejor director no ficción
- Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
- Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)
- Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)
- Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
Mejor autor guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)
- Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América