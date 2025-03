Preocupación por Nati Jota debido a un accidente doméstico

La periodista e influencer Nati Jota compartió en sus redes sociales el difícil momento que vivió tras sufrir una dolorosa quemadura con agua caliente mientras se alojaba en un hotel.

A través de su cuenta de Instagram, relató cómo ocurrió el incidente: "Tenía el termo recién cargado en el bolso cruzado y me agaché a revisar que no nos olvidáramos nada debajo de la cama. Como me enseñó mi mamá", explicó con humor. Sin embargo, el descuido le provocó una importante lesión en el brazo, que mostró en una imagen con la frase "Estado de situación".

Días después, la integrante de Olga llevó tranquilidad a sus seguidores al revelar que la herida ya está cicatrizando y solo le quedó una marca leve como recuerdo del accidente.