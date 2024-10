Casi llegando al fin de semana, la noticia de la separación de Pampita y Roberto García Moritán tiene en vilo a los fanáticos, las redes sociales y a los medios de comunicación.

Todo comenzó de la mano de una información de Daniel Gómez Rinaldi y luego se amplió con la salida del funcionario de la casa de la modelo para ir a instalarse en un hotel de Recoleta.

En la pantalla de América, Yanina Latorre lanzó: “Ella se cansó. Se hartó. Él está muy en su rol político y no genera un peso”, comentó la panelista.

Tercera en discordia

Como era de esperar, apareció el nombre de una mujer que sería señalada como la tercera en discordia. Según Ángel de Brito contó que esta supuesta nueva relación, viene por el lado de la Legislatura, y que es periodista y diputada. Con esa información se apuntó a Marcela Pagano de la que ya se venía hablando.

“Esto viene de largo, por lo menos de hace un año. Pasaron cosas y ella le habría puesto un ultimátum. Ella le encontró mensajes cuando estaba en el Bailando, mensajes con una periodista...no sé si consumaron”, remarcó Latorre en LAM.

Pagano pertenece a La Libertad Avanza, tiene una cordial relación con el mediático pero, lo más llamativo de todo, es que está embarazada de 7 meses. Poco se sabe si la mujer se encuentra en pareja o quiso emprender este camino sola: “Como es de público conocimiento, hace mucho congele óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100 por ciento de mí”, expresó la mujer.

La palabra de Pagano

Como no podía ser de otra manera en el aire de Socios del espectáculo (eltrece), Pagano se escribió con una panelista Mariana Brey negando las acusaciones de ser la amante de Moritán: “Me comuniqué ayer con Marcela porque me llamó la atención la noticia. También me llamó la atención la supuesta separación de Pampita y Moritán porque los vimos juntos el fin de semana en un evento con Barby y Burlando bailando abrazados. Nos llama la atención eso y mucho más aún que Pagano aparezca como la tercera en discordia”.

“Me comuniqué con Pagano, me lo desmintió absolutamente. Ella está embarazada de siete meses y medio. Obviamente la noticia no le cae bien, justamente por la situación en la que ella se encuentra hoy. Los conoce a los dos, incluso los entrevistó en varias oportunidades, juntos y por separado. Se conocen de cuando Marcela entrevistaba a diferentes personajes del espectáculo y de la política”, cerró.