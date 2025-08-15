Re dormido: el Chaqueño Palavecino no puede con todas las instancias de La Voz Argentina

Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, La Voz Argentina 2025 continúa consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión. Tras superar las etapas de Audiciones a Ciegas y Batallas -instancias en las que se conformaron los equipos y quedaron eliminados varios competidores-, el ciclo ingresó en los Knockouts, fase en la que dos participantes del mismo equipo se enfrentan interpretando temas distintos.

En esta instancia, los coaches Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti cuentan con el apoyo de reconocidas figuras de la música: Zoe Gotusso acompaña a Lali; Emmanuel Horvilleur a Miranda!; Cazzu a Luck Ra; y El Chaqueño Palavecino a La Sole. La presencia de este último, ícono del folclore, no pasó desapercibida: se convirtió rápidamente en protagonista de memes y comentarios en redes sociales.

El Chaqueño fue tendencia en X luego de que, durante las presentaciones, apareciera con los ojos cerrados, lo que despertó bromas y especulaciones sobre un supuesto “sueño” en plena grabación. “Me descuidás dos segundos y soy el Chaqueño” o “Se dormía, estoy llorando de la risa” fueron algunos de los mensajes más compartidos.

El folclorista también dejó otro momento memorable cuando, en medio de un intento de Miranda! por “robar” a un participante eliminado del equipo de La Sole, Lali también presionó el botón para disputar al concursante. “Qué lindo quilombo”, exclamó el Chaqueño, y remató con un pícaro “Se va a ir con la plumuda”, aludiendo al look de Espósito, desatando risas entre el público y los presentes en el estudio.