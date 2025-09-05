Renovado y con energía extra, Charly García fue a ver a la Selección

El estadio Monumental fue escenario de una noche inolvidable. Ante más de 80 mil personas, Lionel Messi jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en el país, en un triunfo por 3-0 frente a Venezuela. Sin embargo, el partido no fue lo único memorable de la jornada. Un invitado especial y fuera de lo común, el legendario músico Charly García, se sumó a la fiesta, aportando un componente emotivo e inesperado.

Fiel a su estilo, Charly rompió con el protocolo y se comportó como un hincha más. Se ubicó en la tribuna, disfrutó del encuentro y fue fotografiado comiendo un choripán, en una imagen que rápidamente se volvió viral. Mientras el equipo de Lionel Scaloni brillaba en el campo de juego, el ícono del rock argentino disfrutaba la noche con la misma pasión que el resto de los presentes.

Un saludo entre leyendas

El momento más emotivo se produjo al finalizar el partido. Cuando Messi se retiraba de la cancha, Charly se acercó, le extendió la mano y le dijo, con una mezcla de admiración y cariño: "Que Dios te bendiga". El 10, visiblemente conmovido, respondió con una sonrisa y un apretón de manos. A su lado, Antonela Roccuzzo también se mostró emocionada por la escena.

Más tarde, las redes sociales se inundaron con imágenes del backstage. En los pasillos del Monumental, Charly posó junto a Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La cuenta oficial del músico también compartió la foto con un simple pero contundente "Gracias @leomessi", acompañado de un corazón, sellando un encuentro que unió a dos de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina.

Fue una noche cargada de emociones, donde el fútbol y la música se entrelazaron para despedir a un grande y celebrar el legado de dos leyendas.