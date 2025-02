Jorge Rial se refirió por primera vez al escándalo que involucra a su hija Morena Rial, quien días atrás fue detenida y luego liberada en el marco de un presunto intento de robo en una vivienda de la localidad de Martínez, Buenos Aires.

En diálogo con el móvil de LAM (América), el periodista reconoció que la situación le generó "vergüenza", detalló la conversación que mantuvo con su hija y expresó su preocupación por su nieto. Además, hizo un mea culpa sobre su rol como padre.

"No me gusta ver mi apellido metido en esto"

Desde México, donde se encontraba cuando estalló el escándalo, Rial siguió de cerca el caso y mantuvo contacto con la Justicia. “Sentí vergüenza por ver a mi hija en esa situación y con mi nieto en brazos. La pasé mal en ese momento. Hablé con todo el mundo, más que nada para saber la situación de mi nieto”, expresó.

El conductor aseguró que conversó con Morena tras el episodio: “Le pedí explicaciones y me las dio. No voy a contar si le creí o no. Conozco todo lo que pasó porque hablé con el fiscal y con la gente. No me gusta ver mi apellido metido en esto ni ver a mi hija involucrada en esas cosas, pero ella toma sus propias decisiones y tiene que ser responsable”.

En cuanto al avance de la causa, explicó: “Las imágenes ya las vimos, y lo demás está en manos de la fiscalía. Creo que todavía está el teléfono secuestrado. Mi única preocupación en ese momento era mi nieto. Morena es adulta y se tiene que hacer cargo de lo que hace. Obviamente que no me gusta, pero no puedo cambiar su manera de vivir”.

"Ojalá cambie de vida"

Cuando le preguntaron si su hija le pidió disculpas, Rial fue tajante: “A mí no me tiene que pedir disculpas, a mí no me afecta”. Sin embargo, remarcó que Morena debería reflexionar sobre su vida: “Me parece que lo que tiene que hacer es cambiar. Ella dice que lo va a hacer, ojalá”.

El periodista también respondió a quienes cuestionan su rol como padre: “Crié a dos hijas de la misma manera y son muy distintas”. En ese sentido, comparó a Morena con su otra hija, Rocío: “Una tomó la decisión de rodearse de gente de avería y Rocío decidió estar con nosotros. Hice lo que pude hasta donde pude. Obviamente siento responsabilidad, pero hice el laburo que pude”.

A una semana del escándalo, Morena Rial y su abogado, Alejandro Cipolla, apuntaron contra la Fiscalía de San Isidro, asegurando que existen irregularidades en el manejo de la causa.

“Sigo sin entender por qué la Justicia de San Isidro, de forma autoritaria, no permite que mi abogado pueda acceder al expediente”, expresó la influencer en sus redes sociales. También insinuó que su condición de figura pública podría estar influyendo en la investigación: “Creo que están inventando cualquier cuestión para hacerse conocidos”.

Por su parte, Cipolla aseguró en diálogo con TN Show que la fiscalía le impide acceder al caso. “Desde la semana pasada presentamos la defensa y no se me permite tomar vista del expediente bajo ningún contexto”, denunció el abogado.