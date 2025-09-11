Ricardo Darín, abuelo: «Me pasaron de galán a anciano»

Tras la confirmación del embarazo de Úrsula Corberó a través de sus redes sociales, el reconocido actor Ricardo Darín se expresó por primera vez sobre la noticia que lo convertirá en abuelo. En un tono humorístico, pero visiblemente emocionado, el protagonista de El Secreto de sus Ojos compartió su felicidad y reveló que ya conocía la noticia hace tiempo.

La actriz española Úrsula Corberó, pareja de su hijo Chino Darín, anunció la dulce espera a través de una foto en su cuenta de Instagram, desatando una ola de mensajes de felicitaciones. Ricardo Darín estuvo reunido con el conductor Andy Kusnetzoff durante su visita a España, y no dudó en mostrar su alegría.

Futuros abuelos

"Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le causa alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine", expresó Darín en el programa Perros de la Calle.

El actor confesó que la noticia no es nueva para él, ya que la pareja se la había comunicado hace meses. "Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas. Esperamos al tercer mes que indica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías", reveló.

Con su característico humor, Ricardo Darín bromeó sobre su nuevo título: "Yo soy medio abuelo desde que nací, pero es una situación inédita". Aseguró que le costará acostumbrarse a que lo llamen "abuelo" y comparó su situación con la de Susana Giménez, quien en su momento "le había prohibido a su nieta que le dijera abuela". "Me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano" , agregó entre risas.

Por su parte, Florencia Bas, la futura abuela, no ocultó su emoción en las redes sociales. En un mensaje que "le explotó el corazón de alegría y amor", la actriz escribió: "¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí, jajaja".