Ricardo Darín relató un incómodo momento con algunas estrellas internacionales

En plena promoción de El Eternauta y su desembarco en Netflix, Ricardo Darín repasó en una entrevista con Migue Granados momentos inesperados de su paso por premiaciones internacionales.

Con su estilo directo, recordó entre risas un cruce con Brad Pitt en los Golden Globes: “Me estuvo boludeando desde la primera fila. Tendría que haberle dicho ‘vení, subí’ y nos sacábamos la foto. Pero no lo hice”.

Sin embargo, no todos los encuentros fueron tan simpáticos. El actor también contó una incómoda experiencia con Ben Stiller, a quien intentó saludar a través de su vínculo con Diego Schwartzman. “Le pedí una foto para mandársela a Diego, y me contestó con una mirada despectiva. Igual la saqué, pero no se la mandé a nadie. Él con cara de orto, yo todo sonriente”.

Darín también habló de una oportunidad que decidió rechazar en Hollywood: un rol en Hombre en llamas, junto a Denzel Washington. “Querían que hiciera de narcotraficante mexicano. Para ellos todos los narcos son latinos, cuando son el país con más consumo del mundo”, explicó. Y sumó: “No me gustó el papel y quería volver a casa. Llevaba seis meses haciendo teatro en Madrid”.