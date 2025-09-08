Ricky Martin deslumbró en los MTV VMAs 2025

Nueva York fue el epicentro del mundo de la música este domingo 7 de septiembre, cuando se celebraron los prestigiosos Premios MTV Video Music Awards. En una noche llena de estrellas, Ricky Martin se robó todas las miradas, no solo por su presencia, sino por hacer historia al convertirse en el primer artista en recibir el flamante "Latin Icon Award".

El cantante puertorriqueño de 53 años, que ya es un referente global, deslumbró en la alfombra roja con un estilo audaz y sofisticado. Lució una camisa de seda color claro, desabotonada para revelar varias cadenas plateadas con un dije verde, un conjunto que combinó con pantalones oscuros y un peinado impecable. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios elogiando su físico y la seguridad con la que se movía, consolidando su estatus de ícono de estilo. Sin embargo, para su presentación en vivo, optó por un cambio radical, apareciendo en el escenario con un atuendo completamente negro, compuesto por una camiseta sin mangas y pantalones más holgados, un look que priorizó la comodidad para su enérgica actuación.

Un premio que celebra una carrera de 40 años

Antes de recibir su merecido galardón, Ricky Martin hizo vibrar a la audiencia con algunos de sus mayores éxitos, incluyendo su clásico himno "We're Livin' La Vida Loca". El público y sus colegas, de pie, lo ovacionaron por su trayectoria. Visiblemente emocionado, el artista subió al escenario para agradecer el reconocimiento.

"¡Gracias a todos por su amor!", exclamó con una sonrisa. "Esto es para ustedes, soy adicto a sus aplausos, por eso sigo viniendo". Tras reflexionar sobre sus "40 años" de carrera, que comenzó "cuando era un bebé", dedicó el premio a sus hijos: "Mateo, Valentino, Lucía y Renn, todo lo que hago, lo hago con ustedes en mi cabeza y corazón". Con este galardón, MTV no solo reconoció el legado musical de Ricky Martin, sino también su influencia perdurable en la cultura pop a nivel mundial.