Roberto García Moritán volvió a conquistar a una famosa

Tras su separación de Pampita, Roberto García Moritán volvió a apostar al amor. Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (América), el empresario y político está en pareja desde hace casi dos meses con Priscila Crivocapich, modelo y periodista deportiva que actualmente trabaja en Telefe.

Crivocapich, de perfil mediático creciente, viene de un historial amoroso con otros nombres conocidos. Fue pareja del periodista El Rifle Varela, relación que terminó cuando ella buscó formalizar y él, recién separado y padre de una niña pequeña, prefirió no apresurarse. También se la vinculó con Martín Menem, con quien, según Latorre, “quedó muy enganchada” tras ser dejada por el político.

De la pasarela al periodismo deportivo

Priscila comenzó su carrera como modelo, pero en los últimos años se consolidó como periodista deportiva. En 2024 tuvo un destacado desempeño en Telefe, participando de la cobertura de la Copa Argentina que ganó la Selección Nacional. Para junio de 2025, ya tiene confirmada su participación en la cobertura del Mundial de Clubes, lo que marca un importante paso en su carrera.

Sin embargo, no todo es aplausos en su entorno laboral. De acuerdo a Latorre, la periodista no es bien recibida por sus colegas en el canal: “Los compañeros la odian. Dicen que maltrata a productores y que no le gusta trabajar con mujeres. Es media soberbia”, señaló la panelista, quien aclaró que la información proviene de una fuente sin animosidad personal. “Hay quien cree que tiene una banca fuerte en Telefe”, agregó.

Mientras crecen los rumores sobre esta nueva relación, Moritán y Crivocapich mantienen un perfil bajo, sin apariciones públicas juntos, al menos por ahora.