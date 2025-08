Roberto Piazza volvió a estar en el centro de la controversia tras realizar duras declaraciones contra Lali Espósito durante una entrevista en el canal de noticias TN. El reconocido diseñador de moda no solo cuestionó a la cantante, sino que también sugirió que la reciente amenaza de bomba que sufrió durante un show en la provincia el pasado viernes 1 de agosto, podría haber sido un montaje para generar publicidad.

Las declaraciones del mediático surgieron durante una charla en vivo con el periodista Franco Mercuriali, quien introdujo el tema de la amenaza que obligó a retrasar el recital de Lali en el estadio Aldo Cantoni. Apenas se mencionó el hecho, Piazza reaccionó con contundencia: “No le creo nada”, afirmó sin rodeos. Luego de ver un fragmento del show en cuestión, reforzó su postura con ironía: “Yo también puedo llamar desde mi casa antes de venir a tu programa y decir ‘hay una amenaza de bomba’ y tenemos un rating del 50 por ciento”.

La crítica no quedó allí. Piazza apuntó contra el rol que los medios le dan a la artista: “Esta chica que me tiene las pelotas por el piso y al plato, le dan tanto protagonismo como si fuese alguien realmente importante”, disparó. Frente a sus declaraciones, uno de los panelistas del programa le recordó que la mayor exposición mediática de Lali se dio a partir del enfrentamiento público con el presidente Javier Milei, y no por una estrategia de prensa personal. Sin embargo, Piazza se mantuvo firme en su postura: “Lali Espósito fue una corrupta y le han pagado fortunas para hacer eso que está haciendo, eso es una veracidad, es verdad”.

Además, redobló sus acusaciones al afirmar que durante los gobiernos kirchneristas se habrían pagado elevadas sumas a artistas afines para participar en eventos públicos y movilizaciones: “El Estado kirchnerista le pagaba a ella y a muchos más. Cobraron fortunas hasta para ir a la marcha LGTB”.

Las declaraciones de Piazza no pasaron desapercibidas. Rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando un aluvión de reacciones tanto de apoyo como de repudio. Mientras algunos usuarios celebraron su franqueza, otros lo criticaron por sus dichos sin pruebas y por atacar a una figura pública en medio de un contexto sensible.

El cruce entre la farándula y la política vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda mediática, con figuras como Piazza alimentando la polémica en torno a artistas de alto perfil como Lali Espósito.