Rocío Oliva confirmó su relación con Néstor Ortigoza y habló por primera vez del romance

Luego de varios años en el centro de la atención mediática por su relación con Diego Maradona, a quien acompañó en los últimos años de su carrera durante su estadía en Dubái, Rocío Oliva vuelve a ser noticia. Esta vez, por haber encontrado nuevamente el amor, y por primera vez en mucho tiempo, habló públicamente de su nueva pareja.

A pesar de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, en los últimos meses Oliva comenzó a compartir indicios en sus redes sociales que sugerían que estaba nuevamente en pareja.

La confirmación no tardó en llegar: su actual novio es el ex futbolista y dirigente de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, quien en el pasado fue denunciado por su ex pareja por presunto maltrato físico y verbal.

El viernes por la noche, la ex pareja de Maradona fue interceptada por un cronista del programa Infama a la salida de El Corralón, una reconocida parrilla de Recoleta, donde había cenado junto a Ortigoza y su amiga, la abogada Ana Rosenfeld.

Allí, bajo la lluvia y visiblemente sonriente, Oliva rompió el silencio y se refirió públicamente a su nueva relación. “Es romántico, es un caballero, me hace muy feliz. A veces uno cree que está medio perdido y, sin embargo, volvés a apostar al amor”, declaró, mientras su pareja la aguardaba en el auto.

Consultada sobre un anillo que llevaba en el dedo y en medio de rumores de compromiso, Oliva aclaró: “Por ahora estamos bien, de novios, conociéndonos y muy felices. El tiempo dirá”.

Con estas declaraciones, Rocío Oliva no solo confirmó el romance, sino que también dejó entrever la posibilidad de una etapa más estable y reservada en su vida sentimental.