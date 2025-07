Rodrigo Lussich apuntó sin piedad contra Mario Pergolini

Rodrigo Lussich le contestó a Mario Pergolini luego de que el histórico conductor se manifestara dolido por algunos comentarios emitidos en Intrusos (América TV), en el marco de su regreso a la televisión con Otro Día Perdido (El trece). Pergolini había señalado que las palabras de Lussich fueron “lo que más le dolió” de todas las críticas que recibió tras su debut.

Lejos de esquivar el tema, Lussich volvió a referirse al asunto en la última emisión de Intrusos: “Lo que dije le cayó mal. Debe estar perseguido con algo, porque es una pavada. Dije que se aburguesó, que tiene la panza del burgués... Está achanchado. Pero la palabra ‘panza’ no le gustó”, explicó, al tiempo que mostró en pantalla el fragmento del programa de Pergolini donde se refería a sus dichos.

Desde Otro Día Perdido, Pergolini había expresado: “Vi el popurrí de televisión, me dijeron de todo, ninguno me tiró buena onda. Pero lo que más me molestó, no me lo esperaba, fue lo que dijo Lussich... Lo voy a pasar ahora para que vean cómo se sentirían ustedes”.

Rodrigo se defendió de las críticas y apuntó a la reacción de su colega: “No dije gordo. Dije ‘la panza del burgués’. Me parece que quiso dejarme expuesto con el tema de los cuerpos, para que me maten en las redes. Pero la verdad es que no hubo intención de ofender”.

Además, Lussich recordó la postura que Pergolini tenía en sus años al frente de Caiga Quien Caiga (CQC): “La rebeldía periodística que era su sello se perdió con su nueva versión, más correcta. Pero cuando no lo era, cuando se podía decir cualquier cosa... en CQC me decían ‘trolo’ todas las semanas. Me pasaban en el Top Five con la Canosa, ¿te acordás? Era gracioso porque lo hacían ustedes, que eran re cool”.

En ese sentido, el conductor de Intrusos cerró con una reflexión crítica: “Ahora los tiempos cambiaron y está bien que ciertas cosas ya no se digan, pero en su momento lo hacían ustedes sin filtro. Yo no quise ofenderte, como sí lo hicieron ustedes conmigo durante años”.

Finalmente, recordó un viejo gesto de Pergolini : “Hace unos años dije que él era un ‘mataput*’ por lo que hacía en esa época, y me mandó un mensaje de texto para pedirme disculpas”.