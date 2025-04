Rodrigo Lussich y Marianela Mirra: la pelea virtual menos pensada

El enfrentamiento entre Marianela Mirra y Rodrigo Lussich sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la exganadora de Gran Hermano blanqueara su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán y condenado por abuso sexual.

Todo comenzó cuando en Intrusos (América) analizaron la polémica y Mirra reaccionó en redes con la frase: “Aparecieron fantasmas”, en aparente referencia al ciclo conducido por Lussich. La respuesta del periodista no tardó en llegar y, con dureza, la cuestionó en vivo: “Si hay un fantasma en este medio, sos vos, Marianela Mirra. La única vez que hiciste algo fue ganar Gran Hermano porque la producción te guionó una espontánea. No serviste para nada en este medio”, disparó. Además, la criticó por su relación con Alperovich: “Sos noticia por estar de novia con un tipo condenado por violación. No tenés cara para hablar de fantasmas”.

La guerra en redes: insultos y acusaciones

Mirra no se quedó callada y, desde sus historias de Instagram, le contestó con ironía: “Por supuesto, soy un fantasma. Pero qué agresividad, qué necesidad. Vos hablás de mí, Lussich”. Luego, lo descalificó: “Vos para mí no exististe nunca. Y no servís para nada”.

Pero el periodista fue aún más contundente en su respuesta desde X (ex Twitter): “¡Gano yo, olvidate! Conduzco el programa del que fuiste panelista por un día y te eyectaron por ser la supuesta amante del anterior conductor”, lanzó. Y, subiendo el tono, agregó: “Para no servir para nada, bastante lejos he llegado en este medio. A vos, habiendo ganado un reality de 50 puntos de rating, ¡te descartaron como un forro usado!”.

El enfrentamiento escaló a niveles inesperados, dejando en evidencia la tensión entre ambos y reavivando el escándalo en torno a la relación de Mirra con Alperovich.