En una nueva emisión del ciclo Cuestión de Peso (Canal 13), se presentó a una nueva participante que promete emocionar con su historia. Se trata de Romina Arrieta, una instructora de zumba de 35 años, oriunda de San Juan, que llegó a Buenos Aires hace apenas un mes con el sueño de estudiar Educación Física, sin imaginar que su destino daría un giro inesperado.

Romina fue seleccionada para sumarse al reconocido reality que acompaña a personas con obesidad en el proceso de cambio de hábitos y mejora de calidad de vida. En su primera aparición en pantalla, la sanjuanina no ocultó su emoción: “Desde chica tengo exceso de peso. Siempre me sentí fea, aunque todos me dicen que soy linda”, confesó con la voz entrecortada.

Romina también habló de su historia personal, marcada por inseguridades que influyeron en su vida afectiva. “Nunca tuve pareja. Muchas veces abandoné la posibilidad de estar en una relación por inseguridades. Comenzaba, pero me sentía insegura y antes cortaba. Siempre me escondí”, relató con franqueza.

“Me encanta comer, me encantan las tortas. Si estoy triste, como. Si estoy feliz, como. Si me junto con amigos, comemos. Para mí siempre es un buen momento para comer, aunque sé que no está bien”, reconoció Arrieta.

Al enterarse de su incorporación al programa, no dudó en compartir la noticia con su familia. “No lo puedo creer, es un sueño hecho realidad. Nunca me esperé que Buenos Aires me tuviera esto deparado. Estoy contentísima”, dijo tras hablar por teléfono con su madre.

Con una historia que ya conmovió al público, Romina inicia su recorrido en Cuestión de Peso con la esperanza de reencontrarse con su salud y consigo misma.