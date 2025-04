En medio de los rumores sobre el reciente distanciamiento entre el presidente Javier Milei y Amalia “Yuyito” González, el nombre de Rosmery Maturana irrumpió en la escena pública como posible tercera en discordia.

La asesora de imagen fue aludida en varios programas televisivos y decidió dar su versión de los hechos en una entrevista telefónica con A la Tarde (América TV), donde negó un vínculo romántico actual con el mandatario y apuntó directamente contra González.

“La tercera en discordia no soy. Soy amiga de Javier desde hace cuatro años. Nos une un vínculo de amistad, sinceridad y contención”, afirmó Maturana. Reconoció que existió una atracción mutua en el pasado, pero aseguró que decidieron mantener una relación platónica: “No tuvimos un touch and go, no porque no se haya dado, sino porque así lo decidimos”.

La asesora, que acompañó a Milei en su campaña aunque actualmente no forma parte del equipo presidencial, reveló que el conflicto con Yuyito se habría originado por un mensaje. “El sábado anterior a la separación me empezó a llamar Yuyito y me dejó un audio. No la atendí. Se lo conté a Javier, y le dije ‘no sé qué le pasa a tu novia’”, relató. Según Maturana, el mensaje de González fue intimidante: “Me dijo que si no la atendía me iba a seguir persiguiendo”.

Consultada sobre su relación con el presidente, Maturana dejó entrever que aún hay cercanía emocional, aunque aclaró que no están juntos: “Le gusta, pero lo nuestro fue charlado, dejamos la atracción de lado”. También expresó críticas hacia la exvedette: “No me banco a las cacatúas gritonas”.

En tanto, en Infama (América TV), las periodistas Marcela Tauro y Karina Iavícoli brindaron más detalles sobre la figura de Maturana, quien trabaja actualmente en una inmobiliaria y ha sido asesora de imagen. “No estuvo contratada por el Gobierno, pero lo ayudó con su look en campaña”, explicó Iavícoli. También señalaron que Yuyito habría accedido al celular del presidente, donde encontró múltiples comunicaciones con Rosmery, lo que habría precipitado la ruptura.

En una breve aparición televisiva, Maturana reafirmó su vínculo con Milei: “Yo le cambié el look, las corbatas, la campera... y a partir de eso generamos una amistad”. Cuando fue consultada nuevamente sobre González, se negó a dar más declaraciones y se retiró del lugar.

Así, la ruptura entre Milei y González suma un nuevo capítulo cargado de versiones cruzadas, tensiones personales y repercusiones mediáticas.