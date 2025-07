Sabrina Rojas, sin filtros: besos y rumores con un reconocido futbolista

Fiel a su estilo frontal y alejado de las convenciones del espectáculo, Sabrina Rojas vuelve a ser noticia por su vida sentimental. La actriz y conductora, conocida por hablar con total honestidad sobre su intimidad, fue captada en una situación que generó revuelo: a los besos con el futbolista de la Selección Argentina, Nicolás González.

La escena ocurrió durante el último fin de semana en un boliche de Puerto Madero, según reveló el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM. “Fue en Chana, estuvieron muy acaramelados toda la noche y se fueron juntos”, contó el periodista, quien además confirmó la existencia de un video que registra el momento del acercamiento. “Hubo roce de labios. Ella es una diosa”, agregó.

El dato tomó más dimensión cuando la panelista Juli Argentina sumó un detalle inesperado: “Nico González está casado. Su mujer es Paloma, muy conocida, están juntos desde hace años. Hasta fines de mayo seguían en pareja”. Esta revelación instaló un manto de polémica sobre el vínculo incipiente entre el delantero y la actriz.

Rojas, por su parte, no es ajena a exponer aspectos de su vida privada. En su programa de América TV ha abordado temas personales sin eufemismos: habló abiertamente del romance de su ex, Luciano Castro, e incluso relató cómo impactó en su matrimonio anterior. También se refirió con naturalidad a la reciente ruptura de un noviazgo breve y no dudó en coquetear públicamente con su ex pareja, el Tucu López, durante una nota en vivo desde la obra Sex.

Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares, esta vez en el marco de un posible nuevo romance que ya está dando qué hablar.