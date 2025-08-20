Sabrina Rojas se metió en el escándalo Vázquez-Accardi

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años de relación, continúa generando repercusiones desde que la actriz decidió romper el silencio. En una entrevista concedida este martes por la mañana al programa Sería increíble (Olga), Accardi reconoció que si bien la pareja atravesaba una crisis, el episodio de infidelidad terminó siendo “la gota que rebalsó el vaso” y se convirtió en el “detonante” de la ruptura.

En este contexto, una de las voces que se alzó en defensa de la actriz fue la de Sabrina Rojas. A través de sus historias de Instagram, la conductora de Pasó en América (América TV) compartió un contundente mensaje que invita a reflexionar sobre el tratamiento social que se hace de estas situaciones.

“Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injustos que somos siempre con las mujeres: ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque ‘está en su naturaleza’, hasta lo tocamos de manera divertida, aun cuando hay hijos de por medio”, escribió. Y agregó, con tono crítico: “Cuando la infiel es la mujer, todo se vuelve serio. Se la juzga como si hubiese cometido un gran pecado, al punto de verse obligada a dar explicaciones públicas, algo que un hombre jamás haría, porque nadie lo presiona por su accionar”.

Las palabras de Rojas llegaron en medio de una ola de críticas hacia Accardi, quien se mostró visiblemente angustiada al relatar lo ocurrido. Su reflexión no tardó en viralizarse y encontró un amplio respaldo entre usuarias de redes sociales que coincidieron en el doble estándar con el que se evalúan las conductas dentro de una relación.