Este jueves, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se convirtió en el epicentro de la creatividad con la realización del BAMV (Buenos Aires Music Video Festival), que por primera vez se llevó a cabo fuera de Capital Federal. La elección de San Juan como sede fue celebrada por artistas y directores que llegaron desde distintos puntos del país.

“San Juan es una provincia que conmigo fue muy generosa. Esto es muy importante porque se puede expandir el mundo audiovisual, se federaliza y se saca de Buenos Aires. Es toda una celebración”, expresó el director Hernán Corera.

En la misma línea, el realizador Juan Ignacio María destacó que la visibilidad es uno de los puntos más valiosos del encuentro: “Expandir el área para posibles proyectos es increíble. Esto no solo potencia a los artistas de acá, sino que también posiciona a la provincia frente a talentos de todo el mundo”.

Por su parte, Juan Manuel Pinzón, otro de los directores presentes, remarcó la relevancia de haber trasladado el festival al interior: “Es la primera vez que lo hacemos fuera de Capital. Armamos el videoclip y dijimos qué mejor que hacerlo en un lugar donde hay una industria muy latente en este rubro”.

Las voces artísticas también se hicieron escuchar. La cantante Dandara celebró poder mostrar otra cara de la provincia: “Tenía ganas de darle vida desde mi mirada, mostrar lugares que no son los típicos. Para mí es un homenaje y un recordatorio, siempre me gusta levantar la bandera y decir que soy de acá”.

En tanto, el organizador Juan Montes subrayó la riqueza cultural y paisajística local: “Este año dirigí un proyecto muy grande para el ZAR y nos enamoramos de los paisajes y la gente. El sur de San Juan es bellísimo y poco se habla de eso. Me encantaría seguir viniendo”.

Finalmente, la artista Delfina Castro compartió su historia de regreso a los escenarios: “Empecé en 2018, una de mis canciones fue parte de una novela muy exitosa. Luego vino la pandemia y ahora vuelvo con un disco que estuve girando por todos lados”.

Con testimonios que resaltaron tanto la hospitalidad de la provincia como sus escenarios naturales, el BAMV dejó en claro que San Juan tiene todo para consolidarse como un nuevo polo del audiovisual argentino.