Este lunes 11 de agosto, América TV presentó el estreno de Trato Hecho, el clásico formato internacional que ahora tiene como conductor a Santiago Maratea, marcando su debut en la pantalla chica.

El ciclo reúne a 24 participantes, cada uno con un maletín que contiene un monto diferente de dinero, que va desde los 100 pesos hasta los 20 millones. En cada emisión se realiza un sorteo en vivo para definir quién jugará, mientras que los 23 restantes regresan al día siguiente. El lugar vacante se completa con un nuevo concursante.

“Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hay que responder preguntas ni tener destrezas físicas: solo se necesita intuición, un poco de buena suerte y saber cuándo parar. En eso puedo ayudar con la mente fría”, explicó Maratea en la apertura.

El objetivo del participante es deducir el valor de su maletín a medida que abre los restantes y revela sus montos. La estrategia entra en juego cuando aparece “la banca”, personaje con el que el concursante negocia para decidir si acepta una oferta de dinero o continúa. “El objetivo de la banca es que el participante se vaya a la casa con la menor cantidad de plata posible”, advirtió el conductor, dejando en claro que la tensión también forma parte del entretenimiento.

Rating

Apenas inició su nuevo programa, Maratea comenzó con un piso de 3,1 puntos de rating, solo uno por debajo de la franja en la que venía LAM, el ciclo que lo antecede. Desde su inicio, se mantuvo en el tercer lugar de la franja horaria, detrás de La Voz Argentina (Telefe) con 11 puntos y Buenas Noches Familia (El Trece).

Luego, el rating varió en la hora que estuvo al aire: primero marcó 2,6, luego 2,7, más tarde 2,3 y finalmente cerró con 2,1 puntos. Aunque el promedio no logró acercarse a los líderes del horario, Trato Hecho mantuvo una base estable de televidentes, algo importante para un estreno en un canal que no suele liderar en el prime time, informó Radio Mitre,