Santiago "Tato" Algorta se consagró ganador de Gran Hermano 2025

Con una gala final cargada de emociones y expectativas, Gran Hermano 2025 llegó a su desenlace este martes por la noche. Luego de la eliminación de Eugenia el lunes, la definición del reality que conduce Santiago del Moro quedó en manos del público, que tuvo que elegir entre los tres finalistas: Luz, Ulises y Tato.

Debido a la emisión del segundo episodio de La Voz Argentina, el comienzo del programa se retrasó, pero eso no disminuyó la tensión en la casa más famosa del país. Los tres participantes, vestidos de gala, aguardaron el veredicto del público en una noche inolvidable.

La primera en salir del juego fue Luz, quien quedó en el tercer puesto. Su paso por el reality le valió un premio de $11.687.570, además de una casa prefabricada, una moto y un año de cerveza gratis. Su salida dejó el escenario servido para el esperado mano a mano entre Tato y Ulises, dos de las figuras más fuertes de la temporada.

Finalmente, con el 62,8% de los votos positivos, Santiago “Tato” Algorta fue consagrado como el gran ganador de Gran Hermano 2025. El joven uruguayo, que ingresó el 2 de diciembre y permaneció 204 días dentro de la casa, se impuso ante Ulises Apóstolo, en una definición que reafirmó su popularidad.

"¿Qué? No puede ser, wow, vamos, estoy solo acá. Vamos, dale campeón. Gracias Argentina, gracias, qué país hermoso. Dale campeón. Gracias Argentina, gracias por esta oportunidad, no estoy cayendo, no lo estoy procesando. Gracias Uruguay también. Vamos Peñarol también. Y vamos el tridente", dijo visiblemente conmovido, mientras intentaba asimilar el resultado.

Con esta victoria, Tato no solo se lleva el título de campeón, sino también una cifra superior a los 84 millones de pesos, además de los mismos premios obtenidos por Luz y Ulises. Así, se convierte en el segundo uruguayo consecutivo en ganar el certamen, tras la victoria de Bautista Mascia en la edición anterior.