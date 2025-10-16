Santiago del Moro confirmó su continuidad en Telefe y despejó los rumores sobre su futuro

Después de semanas de especulaciones sobre una posible salida de Telefe, Santiago del Moro confirmó que seguirá siendo una de las caras principales del canal. El conductor, que viene de recibir el Martín Fierro de Oro, anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de alegría y agradecimiento.

“Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por cinco años más”, expresó en una historia de Instagram, acompañada de una sonrisa y un gesto de alivio. Luego, agregó: “Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo, y a ustedes por estar siempre ahí”. Con estas palabras, el presentador dejó atrás las versiones que hablaban de un desacuerdo contractual y confirmó que volverá a estar al frente de Gran Hermano: Generación Dorada, el formato que lo consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

El costado más reservado del conductor

Pese a su exposición pública, Del Moro mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada. Se sabe que vive en el barrio porteño de Belgrano, en una casa amplia y luminosa que suele mostrar ocasionalmente en redes sociales. La propiedad, de dos plantas, combina un estilo rústico con detalles modernos y cuenta con un jardín y una galería donde disfruta de momentos familiares.

En cuanto a su situación económica, diferentes portales estiman que el patrimonio del conductor ronda los 11 millones de dólares, según datos publicados en Wikipedia. Además, el sitio Rompiendo Clichés señala que percibe alrededor de 458 mil dólares anuales por su trabajo en La 100, emisora en la que se desempeña desde 2016.

Aunque su salario en Gran Hermano no trascendió públicamente, lo cierto es que Santiago del Moro atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera: con contrato renovado, reconocimiento profesional y el cariño inquebrantable del público.